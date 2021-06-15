"Lavanta Tarla Günleri" renkli görüntülerle son buldu
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"Lavanta Tarla Günleri" renkli görüntülerle son buldu

'Lavanta Tarla Günleri' renkli görüntülerle son buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' bu yıl lezzet badem ezmesi ikramı ve Trakya'nın 9/8'lik havaları eşliğinde yapıldı.

Edirne'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' bu yıl lezzet badem ezmesi ikramı ve Trakya'nın 9/8'lik havaları eşliğinde yapıldı.

11-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 4 gün süren, 4'üncü 'Lavanta Tarla Günleri'nin son günü, renkli görüntülere sahne oldu. Esnaf Bahri Dinar ve Arif Meriç, Lavantalı badem ezmesinden yaptıkları lavanta kokulu ezmeleri vatandaşlara ikram etti. Tarihi lezzeti, lavantayla buluşturan etkinlikte konuşan Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 'Lavanta Tarla Günleri'nin ilk gününden son gününe görmeyen değer görüntülerin yaşandığını söyledi.

"ÇOK GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK"

Etkinlik kapsamında sadece Edirne'den değil çeşitli illerden ziyaretçi akınının yaşandığını söyleyen Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Edirne Valiliği himayelerinde 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz tarla günlerinin son günündeyiz. İlk günden bugüne kadar kültür, sanat, gastronomi, tiyatro, drama ve spor sanatlarının hepsini yaptık. İlimizden gelen vatandaşlarımıza ve şehir dışından gelen vatandaşlarımıza hepsini farklı farklı etkinlikler sunduk. Huzur evindeki yaşlılarımızdan çocuklarımıza kadar hepsiyle birlik ve beraber olduk. Hakikaten çok güzel günler geçirdik" dedi.

"DOĞANIN KATLEDİLMEYEN YERLERİ HALA VAR"

Lavanta tarlaları için Silivri'den ziyarete gelen Derya Gül ise, "Burayı böyle kalabalık görmek çok güzel. Pandemi sürecinde gerçekten biraz faaliyet gerekiyordu bizim için. Açık alanda bu kadar güzel bir havayı solumak çok güzel oldu. Yani doğanın hala katledilmeyen bazı bölgeleri var. Bu yerleri görmekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"FESTİVAL SAYESİNDE HERKESİN YÜZÜ GÜLDÜ"

Lavantadan yapılan badem ezmesi harika olduğuna dikkat çeken Turizmci Cavit Gürler, "Bahri Dinar bey Edirne'nin renkli simalarından olması dolayısıyla her şey çok güzel organize etmiş. Yaklaşık bir buçuk yıldır insanlar, yaşanan salgın nedeniyle evlerinde bunaldı ve sıkıldı. Böyle festivaller çok iyi geliyor insanlara. Festival sayesinde herkesin yüzü güldü" şeklinde konuştu.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

'Lavanta Tarla Günleri' renkli görüntülerle son buldu
'Lavanta Tarla Günleri' renkli görüntülerle son buldu
'Lavanta Tarla Günleri' renkli görüntülerle son buldu
'Lavanta Tarla Günleri' renkli görüntülerle son buldu
'Lavanta Tarla Günleri' renkli görüntülerle son buldu
'Lavanta Tarla Günleri' renkli görüntülerle son buldu
'Lavanta Tarla Günleri' renkli görüntülerle son buldu
'Lavanta Tarla Günleri' renkli görüntülerle son buldu
'Lavanta Tarla Günleri' renkli görüntülerle son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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