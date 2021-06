Lavanta Tarla Günleri'nde mor tarlalar festival alanına döndü

EDİRNE Lavanta Tarla Günleri'nde düzenlenen etkinliklerle mor tarlalar adeta festival alınan döndü.

EDİRNE Lavanta Tarla Günleri'nde düzenlenen etkinliklerle mor tarlalar adeta festival alınan döndü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mor tarlalarda, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Orkestrası konser verdi, halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Lavanta Tarla Günleri'nin 3'üncü günündeki etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Mor tarlalara giydikleri renkli kıyafetlerle akın edenler, bol bol fotoğraf çekti. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Orkestrası'nın tarlada verdiği konserle coşan vatandaş gönüllerince göbek atıp oynadı. Ardından, Edirne'nin yerel halk oyunu ekibi Ege ve Trakya yöresine ait oyunlarıyla büyük ilgi gördü.

'ESKİ GÜNLERİMİZİ HATIRLAYARAK MUTLU OLDUK'Koronavirüs nedeniyle çok zor ve sıkıcı günler geçirdiklerini lavanta günlerinin çok iyi geldiğini söyleyen Merve Sulku, "Çok güzel bir ortam var. Tedbirler altında çok güzel bir etkinlik olmuş. İnsanlar korona sürecinde zaten bunalmışlardı. Burada eski günlerimizi hatırlayarak mutlu olduk. Konsept de çok güzel. Hem dışarıdan gelen ziyaretçilere hitap ediyor, hem de Edirneliler için bir gurur kaynağı. Çok beğendik" dedi.LAVANTADAN HAZIRLADIĞI KIYAFETİYLE GELDİKırklareli'nden lavantadan oluşan kıyafetiyle etkinliğe katılan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Ayda, kıyafetini bugüne özel hazırladığını söyledi. Ayda, "Bugüne özel bir kıyafet bu. Arkadaşlarımla beraber doğadan ilham alarak tasarladık. İnsanların ilgisini çeken çok güzel bir kıyafet oldu. Elbisedeki her detayı gerçek lavantalardan yaptık. Kendimizce bir şeyler yapmaya çalıştık. İnsanların ilgisi de çok güzeldi. Her gören fotoğraf çekilmek istedi. Lavantayı da çok seviyorum, ayrıca mor renge ait olan her şeyi çok seviyorum" diye konuştu.Etkinliğe katılan Figen Belge ise, "Burada lavanta festivaline geldik. Açıkçası 1.5 yıldan sonra böyle bir festivalle moral depoladık diyebilirim. Çok eğlenceli, bol bol stres atıyoruz., eğleniyoruz. Edirne'de böyle bir etkinliğin olmasının çok büyük katkıları olacak. Herkes de keyif alıyor bence çünkü pandemi döneminde insanlar sıkıldı. Biz de bütün sıkıntı ve stresimizi burada atıyoruz" dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden gelen nişanlı çift Anıl Marangoz ve Elif Akçalı, tarımla uğraştıklarını belirterek, lavanta yetiştirmek istediklerini dile getirdi. Anıl Marangoz, "Lavanta için geldik. Çok methettiler burayı. Biz de yetiştiriciliğini de yapmak istiyoruz. Buradaki kadar yaygın olmasa da bizim orada da yetiştiren var. Buradakiler çok farklı. Gezerek bu güzelliğin tadını çıkarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray