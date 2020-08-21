"Lavanta kokulu köy" normalleşme sürecinde 400 bin misafir ağırladı
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"Lavanta kokulu köy" normalleşme sürecinde 400 bin misafir ağırladı

Türkiye'nin lavanta üretiminin büyük kısmını karşılayan ve "mora boyanan" görselliğiyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı olan Isparta'nın Kuyucak köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde 400 bin turisti misafir etti.

21.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:26

Türkiye'nin lavanta üretiminin büyük kısmını karşılayan ve "mora boyanan" görselliğiyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı olan Isparta'nın Kuyucak köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde 400 bin turisti misafir etti.

Adı gül ile özdeşleşen Isparta, üretimine yaklaşık 40 yıl önce Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde başlanan lavantayla birlikte Türkiye'nin lavanta bahçesi haline de dönüştü.

Mor rengi ve kokusuyla ziyaretçileri büyüleyen "Lavanta kokulu köy" olarak ünlenen Kuyucak'a gelen ziyaretçiler, bu bitkiden elde edilen kolonya, sıvı sabun ve hediyelik eşyaları da satın alabilme imkanı buluyor.

Türkiye'nin dört bir köşesinden gelerek köydeki eşsiz güzelliğe tanıklık eden ziyaretçiler, tarlalarda fotoğraf çektirerek hatıralarını ölümsüzleştiriyor.

Kuyucak köyü muhtarı Gürol Yılmaz, salgın nedeniyle geçen yıla göre ziyaretçi sayılarında azalma olduğunu söyledi.

Buna rağmen mor tarlaları yeni normalleşme sürecinde yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Yılmaz, "Allah'a şükürler olsun köyümüzde şu ana kadar hiçbir Kovid-19 vakası görülmedi. Biz bu yıl para kazanmaktan da öte devletimizin, milletimizin sağlığı için elimizden gelen bütün kontrolleri jandarma ve muhtarlık koordinesinde gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Lavanta balı projemiz var"

Bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı lavantaların mor rengini erken kaybettiğini belirten Yılmaz, "Bu yıl 400 bin ziyaretçiye ulaştık. Yabancı turistler de köyümüze ilgi gösteriyor. Ruslar özellikle buraya çok geliyor. Geçtiğimiz yıl Çinliler ve Güney Koreliler de çok gelmişti. Köyümüzde lavantayla ilgili her şey var. Şampuan, sabun, kolonya, krem gibi ürünlerin yanı sıra lavanta balı projemiz de var. Biz bu projeyi hayata geçirip patentini de almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş da lavanta sezonunda Kovid-19 salgınına rağmen umdukları ziyaretçi sayısına ulaştıklarını kaydetti.

Normalleşme adımlarının atıldığı haziran ayında evlerinde uzun süre bekleyen kişilerin kendilerini doğaya bıraktığını aktaran Sağdaş, "Salgın tedbirlerinden ödün vermeden, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek buradaki turizm devam etti. Bu işten çiftçimiz ekmeğini kazanırken, ziyaretçilerimiz de mor güzelliklerin tadını çıkardı." dedi.

Sağdaş, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak özellikle kampseverlerin köylerine yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "Önceki yıllarda sürekli kendi rekorunu kırarak devam eden misafir sayısı bu yıl da salgın sürecine rağmen oldukça yoğun şekilde devam etti. Ağustos ayının başlaması ile mor dönem sona erdi. Çiftçilerimiz bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için grileşen lavantanın hasadına koyuldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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