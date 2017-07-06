Lavanta Kokulu Köy" Mora Boyandı

MURAT YOLCU - Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'daki Kuyucak köyü, mora boyanan tarlalarıyla turizmin de gözdesi oldu.



Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta, son yıllarda artan yetiştirme alanları ve miktarıyla lavanta üretiminin de üssü oldu. Genellikle temmuz ayının hemen başında açmaya başlayan lavanta, en fazla Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde üretiliyor.



Neredeyse köydeki her ailenin bir lavanta bahçesinin olduğu köyde üretim, 3 bin 473 dekar alanda yapılıyor, yılda ortalama 500 ton yaş lavanta çiçeği elde ediliyor. Bitki, köyde yaşayanlara sağladığı ekonomik getirinin yanında yaklaşık iki ay süren ve hasada kadar devam eden süreçte binlerce yerli ve yabancı turisti de köye çekiyor.



Türkiye'nin dört bir yanından köye gelenler, lavanta bahçelerini gezip fotoğraf çekiyor, dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan üretilen ürünleri tadıyor.



Gülden sonra en fazla ziyaretçiyi lavanta çekiyor



Isparta Kültür Turizm Müdürü Osman Çot, Isparta'da gülden sonra en fazla ziyaretçi çeken aromatik bitkinin lavanta olduğunu söyledi.



Lavantanın son yıllarda özellikle gerçekleştirilen projeler ve çalıştaylarla artırılmaya çalışıldığını aktaran Çot, bu şekilde 2-3 yıl öncesine kadar 5 bin olan turist sayısının 20 bine çıktığını anlattı.



Isparta'nın lavanta turizminde her geçen yıl daha iyiye gittiğini ifade eden Çot, "Binlerce insan sadece lavantayı görmek için Kuyucak'a geliyor. Özellikle fotoğraf sanatçıları açısından burası doğal bir stüdyo konumunda. Köyde ziyaretçilerin daha fazla vakit geçirebilmesi için çeşitli mekanlar ve pansiyonlar da yapıldı." dedi.



Doğal fotoğraf stüdyosu



Isparta Sanat ve Fotoğraf Derneği Başkanı Mahmut Toprak, lavantaları turizm açısından Türkiye'ye tanıtan ilk gruplardan olduklarını dile getirdi.



Farklı illerden çok kişinin lavantaları fotoğraflamak için Kuyucak'a geldiğine işaret eden Toprak, "Türkiye'deki fotoğraf sanatçıları bizlerle temasa geçiyor. Nerede konaklayacakları konusunda yardımcı oluyoruz. Lavanta fotoğrafçılara çok güzel bir fırsat sunuyor." dedi.



Van'da öğretmenlik yapan Özkan Çörek hobi olarak fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini belirtti. İznini lavanta sezonuna denk getirdiğine işaret eden Çörek, son iki yıldır oldukça meşhur olan yere çok sayıda fotoğrafçı ve ziyaretçinin akın ettiğini vurguladı.



Afyonkarahisarlı Hakan Şen ise Kuyucak'a ilk kez geldiğini, lavanta görüntüsünün kendisini çok etkilediğini anlattı.



Ispartalı Gonca Pektaş da ilk kez geldiği Kuyucak'taki lavantaların kendisini büyülediğini anlatarak lavantanın mor renginin kendisini rahatlattığını, Burdur Gölü'nün de lavantayla harika bir manzara sunduğunu kaydetti.