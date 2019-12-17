Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu: kilosu 150 lira

17.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:54

Kırıkkale'de arıcılık yapan Aydın Payar, bal ormanına diktiği lavantadan üreteceği balın kilosunu 150 liradan satış yapacağını belirtti.



Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar (54), Orman İşletme Müdürlüğünden de destek alarak Bal Üretim Ormanı'na diktiği bin 700 adet lavantanın çiçeğinden faydalanarak yeni sezonda arılarından elde edeceği balın kilosunu 150 liradan satış yapmayı hedefliyor.



"Bin 700 adet lavanta diktik"



Orman Genel Müdürlüğüne ait Bal Üretim Ormanına bin 700 adet lavanta dikimi yaptığını belirten Aydın Payar, "Orman İşletme Müdürlüğümüzün yapmış olduğu arıcılara tahsis edildi. Burası ormanın içi olduğu için arılar çok güzel bal yapıyor. Doğası çok canlı. Egzoz gazında, asfaltta ve zirai ilaçlardan uzakta bir yer. Burada şuanda lavanta dikimi yapıyoruz bin 700 tane" dedi.



"Lavanta balının kilosu 150 lira"



Payar, şöyle devam etti:



"Lavanta, Haziran sonunda açıyor çiçeklenme dönemi bittiğinde doğada. Haziran'dan Kasım ayına kadar sürekli çiçek açıyor. Arı bu çiçeklerde sürekli polen alıyor. Çiçeklerden bal alıyor. Lavanta balı çok kaliteli bir bal. Kilosu 150 liradan satılıyor. Diğer illerde yapan arkadaşlarımıza da soruyoruz. Lavanta balı stresi azaltıyor, uykusuzluğu gideriyor, idrar sıkıntısı yaşayan arkadaşların dertlerine deva oluyor. Kırıkkale'de ilk kez lavanta balını biz yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem baharda Temmuz'da bu lavantadan bir fayda göreceğimize eminim. Biz buraya gelmeden önce 20 kilogram bal alıyorduk. Bu yıl yüzde 100 arttı gelirimiz. Çünkü köylerden zirai ilaçlardan uzak olduğu için arı etkilenmiyor. Gayet güzel verimden memnunuz."



"Kış günü yapıyoruz bahara yetişsin diye"



Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğünden lavanta desteği aldığını kaydeden Payar, "Lavanta desteği için Orman İşletme Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun müdür bey bize yardımcı oldu, lavanta getirtirdi. Arkadaşlarımızla beraber dikimini yapıyoruz. Bin 700 adet lavanta dikimi yapacağız şuanda. Dikim bitmek üzere kış günü yapıyoruz ki bahara yetişip açsın diye" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA