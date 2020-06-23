Lavanta bahçesini turizme kazandırmayı hedefliyor
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Lavanta bahçesini turizme kazandırmayı hedefliyor

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Burak Görgülü 5 dönüm arazisine 2 bin 850 adet lavanta fidesi dikerken, hem ticaretini hem de turizme kazandırmayı hedefliyor.

Lavanta bahçesini turizme kazandırmayı hedefliyor
23.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:09

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Burak Görgülü 5 dönüm arazisine 2 bin 850 adet lavanta fidesi dikerken, hem ticaretini hem de turizme kazandırmayı hedefliyor. Burak Görgülü lavanta bahçelerini özellikle fotoğraf tutkunlarının ziyaretine açmayı planladığını belirtti.

Adapazarı'nda yaşayan Burak Görgülü, Karadavut Mahallesi'nde kendisine ait 5 dönüm arsasına 2 bin 850 adet lavanta fidesi dikti. Burak Görgülü bahçesini turizme kazandırmak için proje hazırlarken, özellikle fotoğraf tutkunlarının fotoğraf çekebileceği bir mekan haline getirmeyi hedefliyor. Ektiği tüm fidelerin tuttuğunu belirten Burak Görgülü, "Sakarya'da şu ana kadar böyle bir girişimde bulunan olmamıştı. Biz bahçeyi ilk deneme amaçlı kurduk. Çok şükür ektiğimiz 2 bin 850 adet fidenin hepsi oldu. Bunu hem ticareti için hem de turizm ticareti için düşünüyoruz. Lavanta yağının litresinin şuan bin ve bin 500 lira arası bir değeri var, getirisi güzel. Lavantanın ortalama ömrü 30-35 sene arasında değişiyor. Tabi bu iklim ve bakım şartlarına göre değişebilir. Bizim özellikle bunu yapma amacımız turizm amaçlı. Bu konu hakkında Adapazarı Belediyesi'ne de proje sunduk. Onlarla ortak bir çalışmada yürütebiliriz. İnşallah lavanta konusunda Sakarya'mızı turizme kazandırmayı düşünüyoruz" dedi.

Burak Görgülü tam verime ulaşmanın 3 seneyi alacağını ifade ederek, "Lavanta bahçemizde tam verime ulaştığımızda ortalama 3 senenin sonunda fidanlar büyük bir çalı ve ağaç şekline bürünecekler, daha mor bir görüntü olacak. Yağı ise tam verime ulaştığında dönümünde ortalama 5 litre yağ alacağız. Bu lavanta konusunda Sakarya'mızın iklim şartlarının oldukça müsait olduğunu düşünüyorum. Bunun Sakarya'mızda daha çok gelişmesi için talep eden, isteyen olursa ben bilgi ve tecrübelerimi aktarmaya hazırım. İsteyenlere fide konusunda da yardımcı olabilirim. Ayrıca burası görsel sanat ve fotografçılar için, dış çekimler için gayet müsait bir ortam. Önümüzdeki sezon burayı dış çekime açmayı planlıyoruz. Bunun için broşür ve kataloglar hazırlayıp ilimizdeki fotoğrafçılara dağıtmayı planlıyoruz. Ziyarette bulunmak isteyenler de önümüzdeki sene Haziran ve Temmuz aylarında bahçemizi ziyaret edebilirler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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