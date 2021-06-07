Lavanta bahçesinde çıkan yangın, bahçeyi kullanılamaz hale getirdi
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Lavanta bahçesinde çıkan yangın, bahçeyi kullanılamaz hale getirdi

Lavanta bahçesinde çıkan yangın, bahçeyi kullanılamaz hale getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'un Yeşilova ilçesinde lavanta bahçesinde çıkan yangında bahçe kullanılamaz hale geldi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde lavanta bahçesinde çıkan yangında bahçe kullanılamaz hale geldi.

Yeşilova Merkez Mahallesi'nde bulunan Milli Egemenlik Caddesi göl yolunda Tahir Uyguralp isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen bir lavanta bahçesinde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Yeşilova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında lavanta bahçesinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - BURDUR

Lavanta bahçesinde çıkan yangın, bahçeyi kullanılamaz hale getirdi
Lavanta bahçesinde çıkan yangın, bahçeyi kullanılamaz hale getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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