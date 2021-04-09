Lavanta bahçesi yaza hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lavanta bahçesi yaza hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Lavanta bahçesi yaza hazırlanıyor

Merkezefendi Belediyesi, 27 dekarlık Lavanta bahçesine dikilen 15 adet lavantanın bakımın sürdürerek yaza hazırlıyor.

Merkezefendi Belediyesi, 27 dekarlık Lavanta bahçesine dikilen 15 adet lavantanın bakımın sürdürerek yaza hazırlıyor. Yaklaşık 60 dekar büyüklüğe ulaşacak alanın içerisinde seyir terasının olacağı da belirtildi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Yenişafak Mahallesi'ndeki 27 dekarlık Lavanta Bahçesi'ne dikilen 15 bin adet lavantanın bakımı sürdürülürken yamaçlık alana da 2 bin adet adaçayı dikilecek. Masal Parkı'na kadar uzanacak olan Lavanta Bahçesi içerisinde barındıracağı büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve otopark alanıyla birlikte toplam 60 dekarlık büyüklüğe ulaşacak. Temmuz ayında tamamlanması planlanan lavanta bahçesinde vatandaşlar aileleriyle birlikte güzel manzara ve hoş kokular eşliğinde keyifle vakit geçirebilecek.

"İlçemiz hoş kokulara, hoş bir görüntüye bürünecek"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, daha güzel, daha yeşil ve yaşamaya değer bir Merkezefendi için çalıştıklarını söyledi. Başkan Doğan, "Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Lavanta Bahçemizi kısa bir süre içerisinde tamamlayacak, ilçemize kazandıracağız. Burada ektiğimiz lavantalar, bakımını sürdürdüğümüz lavantalar çiçek vermeye başlayınca inanıyorum ki ilçemiz hoş kokulara, hoş bir görüntüye bürünecek. Çehresini her geçen gün pozitif yönde değiştirdiğimiz Merkezefendimize en doğru şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha güzel, daha yeşil ve yaşamaya değer bir Merkezefendi için çalışıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Lavanta bahçesi yaza hazırlanıyor
Lavanta bahçesi yaza hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Burak Deniz Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lavanta bahçesi yaza hazırlanıyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 09:45:41. #1.16#
title