Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını
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Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'nın Feke ilçesinde kadınların kurduğu lavanta bahçelerine ziyaretçi akını başladı.

Adana'nın Feke ilçesinde kadınların kurduğu lavanta bahçelerine ziyaretçi akını başladı.

Feke'nin Tapan yöresinde 20 kadının oluşturduğu ve 150 dönüm arazide ekili olan lavanta bahçeleri günde ortalama 400 ziyaretçi ağırlıyor.

Adana ve çevresinden gelen yüzlerce ziyaretçi lavantalar arasında fotoğraf çektiriyor. Geceleri de özel ışıklandırma ile ziyaretçilere açılan lavanta bahçeleri stüdyo havası ile gelin damatlara da ev sahipliği yapıyor. Her bahçe ziyaretçilerini ağırlarken bahçelerde oluşturulan konseptler ise fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.

Bahçe sahibi Pınar Özsoy, "Bu yıl daha da büyüyen ve gösterişli hale gelen lavantalarımıza ziyaretçi akını var. Bu da köyümüzde lavanta sahibi olan kadınlarımızı çok mutlu etti. Her bahçe ayrı güzel ve ziyaretçilerini ağırlıyor. Bizler de demetler, keseler, taçlar yaparak satışa sunduk. Ayrıca köyde kadınlarımızın ürettiği yöresel ürünler de satılıyor. Tüm köy bir şölen yaşıyor adeta" dedi.

Feke Belediyesi de lavanta bahçeleri için yön tabelaları ve kamelyalar ile üreten kadınlara misafirlerini ağırlaması için destek verdi. - ADANA

Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını
Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını
Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını
Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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