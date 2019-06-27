Lavanta bahçeleri "özel misafirlerine" görsel şölen sunuyor

Lavanta Kokulu Köy 'Mutlu Çarşamba'da özel misafirlerini ağırladı

Lavanta'nın başkenti Kuyucak'ta 'Mutlu Çarşamba' gezisi

ISPARTA - Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'lik kısmı ile Türkiye'deki lavanta üretiminin yüzde 80'lik bölümünü tek başına yapan Türkiye'nin çiçek bahçesi Isparta'da, görsel şölen yaşanıyor.

Mayıs ve haziran aylarında pembe ve yeşile bürünen Isparta'da Temmuz ayına yaklaşılırken, doğanın rengi mor ve yeşile dönüşüyor.

Kentteki unutulmaz koku ve eşsiz görsel güzellikler, kamu kurumlarının yürüttükleri projelerle de günden güne daha fazla kitlelere tanıtılıyor.

Son yıllarda Türkiye'nin çiçek bahçesi olarak anılmaya başlanılan Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Mutlu Çarşamba Projesi kapsamında, kentin eşsiz güzelliklerine sahip olan Lavanta Kokulu Köy özel misafirlerini konuk etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen 'Mutlu Çarşamba Projesi' kapsamında Isparta'da her çarşamba uygulanmaya devam eden etkinlikler çerçevesinde, özel bireyler aileleriyle birlikte, bu kez mor ve yeşile bürünen lavanta bahçelerini gezdi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyüne giden özel konuklar, mor ve yeşile bürünen lavanta bahçelerinde misafir edilerek, mora bürünen doğada hoş vakit geçirme fırsatı yakaladılar.

Sezonda yaklaşık 500 bin kişiye ulaşan ziyaretçi kitlesine sahip olan ve adını 'Lavanta Kokulu Köy Projesi ile duyuran Kuyucak'ta, eşsiz koku ve manzaranın tadını çıkaran özel misafirler, oyunlar oynayıp, spor yaparak gönüllerince eğlendi.

Aileleriyle birlikte gittikleri mor ve yeşil bahçelerde lavanta da toplayan özel misafirler, lavantadan üretilen ürün ve malzemeleri de yakından görme fırsatı buldular.

Mor ve yeşilin misafirleri gezi boyunca ayrıca, yaşanan anları ölümsüzleştirmek adına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Lavanta Kokulu Köy'de 'Mutlu Çarşamba'

Yapılan proje etkinliği ile aynı zamanda turizme de katkı sunduklarını dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, "İlimizde gül sezonunun ardından mor güzelliği yaşanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün projesi olan 'Mutlu Çarşamba' bu hafta da ülkemizin lavanta kokulu köyü Kuyucak'ta devam etti. İl Müdürlüğümüz proje ekibi eşliğinde özel bireylerimiz, mor rengine bürünen lavanta tarlalarını gezdi. Eşsiz güzelliğin tadını çıkaran konuklarımız aileleriyle birlikte gün boyu mis kokulu lavanta bahçelerinde hoşça vakit geçirdiler" dedi.

İl Müdürü Gevrek ayrıca, proje kapsamında ses getiren çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 7 Temmuz'da Kuyucak'taki Lavanta Günleri etkinlikleri kapsamında, çeşitli branşlarda spor şenliği düzenleyecek.

Kaynak: İHA