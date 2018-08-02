Lavaboda Ayağı Kayan Adamın Gözüne Tuvalet Fırçası Saplandı

Rusya'da tuvalette ayağı kayan 60 yaşındaki adamın gözüne tuvalet fırçası saplandı. Gözünden giren fırçanın sapı kafatasına ulaşan adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAFATASI AÇILIP FIRÇA DIŞARI ÇIKARILDI

Moskova'da yaşanan olayda, talihsiz adamın kafasına gömülü sapı çıkarmak için kafatasının açılmasına karar verildi. Kısa süre sonra durumu kötüleşen adam, komadan çıkamayarak yaşamını yitirdi.

KIRILAN KEMİK BEYİN HASARINA SEBEP OLDU

Hastaneye geldiğinde fırçanın gözün hemen üstünden kesildiğini ancak içeride kalan kısmı çıkarmak için ameliyat edilen adamın durumunun önceiyi olduğu, antibiyotik tedavisi uygulandığı ancak kısa süre içerisinde tekrar kötüye giderek girdiği komadan çıkamadığı açıklandı. Doktorlar, kırılan kemiğin beyin hasarına sebep olduğunu söyledi.