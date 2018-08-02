Lavaboda Ayağı Kayan Adamın Gözüne Tuvalet Fırçası Saplandı
Rusya'da girdiği tuvalette ayağı kayan adamın gözüne, yerde duran tuvalet fırçası saplandı. Ağır yaralı halde ameliyata alınan adam, kafatasının aldığı hasar sonrası komaya girerek yaşamını yitirdi.
Rusya'da tuvalette ayağı kayan 60 yaşındaki adamın gözüne tuvalet fırçası saplandı. Gözünden giren fırçanın sapı kafatasına ulaşan adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KAFATASI AÇILIP FIRÇA DIŞARI ÇIKARILDI
Moskova'da yaşanan olayda, talihsiz adamın kafasına gömülü sapı çıkarmak için kafatasının açılmasına karar verildi. Kısa süre sonra durumu kötüleşen adam, komadan çıkamayarak yaşamını yitirdi.
KIRILAN KEMİK BEYİN HASARINA SEBEP OLDU
Hastaneye geldiğinde fırçanın gözün hemen üstünden kesildiğini ancak içeride kalan kısmı çıkarmak için ameliyat edilen adamın durumunun önceiyi olduğu, antibiyotik tedavisi uygulandığı ancak kısa süre içerisinde tekrar kötüye giderek girdiği komadan çıkamadığı açıklandı. Doktorlar, kırılan kemiğin beyin hasarına sebep olduğunu söyledi.
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Rabbim ömrün ve ölümünde hayırlısını versinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Asli geri zekalisi insanmisin senCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yoruma bakarmısınız nasıl bir toplum olduk biz allah rahmet eylesinCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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keşke başka yerine kaçsaymış:)Cevap Yaz 3 48 Yayından KaldırBEKO: Büşra senin kaçmış olmalı, tavsiye ettiğine göre. . .Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın3 Yayından Kaldır