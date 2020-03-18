Lautaro Martinez, Inter Taraftarını Güldürüyor 2018-19 Serie A sezonunda, evinde Parma'yı ağırlayan Inter, oyuna sonradan giren Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 galip geldi. Martinez, maç sonrasında formasını, bu maça İtalya'nın güneyinden gelen ve Martinez oyuna girmeden önce ısınırken onun gol atacağını tahmin eden sıkı Inter taraftarı Stefano'ya hediye etti.

2018-19 Serie A sezonunda, evinde Parma'yı ağırlayan Inter, oyuna sonradan giren Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 galip geldi. Martinez, maç sonrasında formasını, bu maça İtalya'nın güneyinden gelen ve Martinez oyuna girmeden önce ısınırken onun gol atacağını tahmin eden sıkı Inter taraftarı Stefano'ya hediye etti. Kaynak: Dugout