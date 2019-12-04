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Lautaro Martinez'in Slavia Prag Ağlarına Harika Volesi

Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez'in 2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda karşılaştıkları Slavia Prag'a karşı Lukaku'nun asistinden ağlara yolladığı harika vole golünü izliyoruz.

04.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:13

Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez'in 2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda karşılaştıkları 'a karşı Lukaku'nun asistinden ağlara yolladığı harika vole golünü izliyoruz.

Kaynak: Dugout

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