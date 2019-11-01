Lautaro Martinez'den Sassuolo'ya 2 gol

01.11.2019 04:07

İtalya Serie A'da günün ilk maçımda Sassuolo ile Inter karşılaştı. 7 golün atıldığı müthiş karşılaşmada Sassuolo, zorlu rakibini salladı ama yıkamadı.

Inter maça golle başladı. 2. dakikada Lautaro Martinez takımını öne geçirdi. Ev sahibi 16. dakikada Domenico Berardi ile skoru 1-1'e getidi. Inter, 38. ve 45. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere Lukaku'nun golleriyle 3-1 öne geçti. 71. dakikada bir penaltı daha kazanan Inter, Lautaro Martinez ile farkı 3'e çıkarttı ancak 74'te Filip Djuricic ve 81'de Jeremie Boga ile iki gol bulan Sassuolo, skoru 3-4'e getirerek maça tekrar ortak oldu. Kalan bölümde beraberlik için Inter kalesinde pozisyon bulan ev sahibi, arzuladığı golü bulamayınca Inter, kolayı zora çevirdiği maçı kazanarak 8. haftayı galibiyetle kapattı.