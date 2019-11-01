Lautaro Martinez'den Sassuolo'ya 2 gol
İtalya Serie A'da günün ilk maçımda Sassuolo ile Inter karşılaştı. 7 golün atıldığı müthiş karşılaşmada Sassuolo, zorlu rakibini salladı ama yıkamadı.Inter maça golle başladı. 2. dakikada Lautaro Martinez takımını öne geçirdi. Ev sahibi 16. dakikada Domenico Berardi ile skoru 1-1'e getidi. Inter, 38. ve 45. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere Lukaku'nun golleriyle 3-1 öne geçti. 71. dakikada bir penaltı daha kazanan Inter, Lautaro Martinez ile farkı 3'e çıkarttı ancak 74'te Filip Djuricic ve 81'de Jeremie Boga ile iki gol bulan Sassuolo, skoru 3-4'e getirerek maça tekrar ortak oldu. Kalan bölümde beraberlik için Inter kalesinde pozisyon bulan ev sahibi, arzuladığı golü bulamayınca Inter, kolayı zora çevirdiği maçı kazanarak 8. haftayı galibiyetle kapattı.
İtalya Serie A'da günün ilk maçımda Sassuolo ile Inter karşılaştı. 7 golün atıldığı müthiş karşılaşmada Sassuolo, zorlu rakibini salladı ama yıkamadı.
Inter maça golle başladı. 2. dakikada Lautaro Martinez takımını öne geçirdi. Ev sahibi 16. dakikada Domenico Berardi ile skoru 1-1'e getidi. Inter, 38. ve 45. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere Lukaku'nun golleriyle 3-1 öne geçti. 71. dakikada bir penaltı daha kazanan Inter, Lautaro Martinez ile farkı 3'e çıkarttı ancak 74'te Filip Djuricic ve 81'de Jeremie Boga ile iki gol bulan Sassuolo, skoru 3-4'e getirerek maça tekrar ortak oldu. Kalan bölümde beraberlik için Inter kalesinde pozisyon bulan ev sahibi, arzuladığı golü bulamayınca Inter, kolayı zora çevirdiği maçı kazanarak 8. haftayı galibiyetle kapattı.