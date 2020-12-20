Laurent Blanc, El-Reyyan'ın teknik direktörlüğünü yapacak
20.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:42
Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Reyyan'ın teknik direktörlüğüne, Laurent Blanc getirildi.
Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Reyyan'ın teknik direktörlüğüne, Laurent Blanc getirildi.
Eski Fransız milli futbolcu, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrıldığı 2015-16 sezonu sonundan bu yana ilk kez bir takımla anlaştı.
El-Reyyan Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Blanc ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Teknik direktörlüğünü yaptığı PSG'de 11, Bordeaux'da ise 4 kupa kazanan Blanc, 2 yıl da Fransa Milli Takımı'nı çalıştırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer