Laurent Blanc, El-Reyyan'ın teknik direktörlüğünü yapacak
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Laurent Blanc, El-Reyyan'ın teknik direktörlüğünü yapacak

20.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:42
Laurent Blanc, El-Reyyan'ın teknik direktörlüğünü yapacak

Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Reyyan'ın teknik direktörlüğüne, Laurent Blanc getirildi.

Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Reyyan'ın teknik direktörlüğüne, Laurent Blanc getirildi.

Eski Fransız milli futbolcu, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrıldığı 2015-16 sezonu sonundan bu yana ilk kez bir takımla anlaştı.

El-Reyyan Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Blanc ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlüğünü yaptığı PSG'de 11, Bordeaux'da ise 4 kupa kazanan Blanc, 2 yıl da Fransa Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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