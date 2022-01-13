Laure Favre-Kahn, İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Resitalleri, Chopin yorumlarıyla ünlü, Fransız piyano virtüözü Laure Favre-Kahn'ı ağırlayacak.

??????? Sarıyer'deki The Seed'de gerçekleşecek yeni yılın ilk resitalinde sanatçı, Robert Schumann, Franz Schubert ve Frederic Chopin'den seçme eserler yorumlayacak.

Paris Konservatuarı'nı 17 yaşında en yüksek dereceyle bitiren sanatçı, 2001'de New York Pro Piano Competition'da birincilik ödülünün sahibi olurken, dünyanın önemli konser salonlarında sahne aldı.

Nazan Ceylan'ın genel koordinatörlüğünü üstlendiği resitaller, 10 Şubat'ta İtalya Cumhurbaşkanınca altın madalyayla ödüllendirilen, İngiliz Kraliyet Nişanı MBE sahibi Christian Blackshaw konseriyle devam edecek.

"Şampiyonlar Sezonu" olarak adlandırılan ve 10 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak olan 14. sezon programında ayrıca Japon piyanist Momo Kodama, Kazak Piyanist Alim Beisembayev, Amerikalı piyanist Claire Huangci, Rus piyanist Alexei Volodin, Hırvat sanatçı Martina Filjak ve İrlandalı piyano virtüözü John O'Conor sahne alacak.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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