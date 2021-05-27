Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileri Anıtkabir'i ziyaret etti
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Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileri Anıtkabir'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçilerinden oluşan heyetin Arslanlı Yol'da yürümesi Büyükelçilerin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması ve saygı duruşu Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekimi Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte'nin Anıtkabir Özel Defteri'ni...

Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçilerinden oluşan heyetin Arslanlı Yol'da yürümesi

Büyükelçilerin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması ve saygı duruşu

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekimi

Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte'nin Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA - Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileri, ülkelerinin 200. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Brezilya, Meksika, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Panama ve Peru büyükelçiliğinden programa katılan diplomatlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine de çiçek bıraktı.

Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileri Anıtkabir'i ziyaret etti
Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileri Anıtkabir'i ziyaret etti
Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileri Anıtkabir'i ziyaret etti
Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileri Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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