Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileri Anıtkabir'i ziyaret etti
Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçilerinden oluşan heyetin Arslanlı Yol'da yürümesi Büyükelçilerin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması ve saygı duruşu Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekimi Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte'nin Anıtkabir Özel Defteri'ni...
Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçilerinden oluşan heyetin Arslanlı Yol'da yürümesi
Büyükelçilerin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması ve saygı duruşu
Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekimi
Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte'nin Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA - Latin Amerika ülkelerinin Ankara büyükelçileri, ülkelerinin 200. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Brezilya, Meksika, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Panama ve Peru büyükelçiliğinden programa katılan diplomatlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine de çiçek bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı