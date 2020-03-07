Latin Amerika ülkelerinde rekor katılımlı kadınlar günü hazırlığı
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Latin Amerika ülkelerinde rekor katılımlı kadınlar günü hazırlığı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Latin Amerikalı milyonlarca kadın sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Caddeleri dolduracak kadınlardan rekor katılım bekliyor.

07.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:29
Latin Amerika ülkelerinde rekor katılımlı kadınlar günü hazırlığı

8 Mart 'nde Latin Amerikalı milyonlarca kadın sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Caddeleri dolduracak kadınlardan rekor katılım bekliyor.


9 Mart pazartesi günü bölgedeki kadınlar, kendileri olmadan kamusal yaşamın nasıl değişeceğini göstermek için işe ve okula gitmeyecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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