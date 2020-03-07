Latin Amerika ülkelerinde rekor katılımlı kadınlar günü hazırlığı

07.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:29

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Latin Amerikalı milyonlarca kadın sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Caddeleri dolduracak kadınlardan rekor katılım bekliyor.



9 Mart pazartesi günü bölgedeki kadınlar, kendileri olmadan kamusal yaşamın nasıl değişeceğini göstermek için işe ve okula gitmeyecek. Euronews.com'da Görüntüle