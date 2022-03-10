Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 669 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 653 bin 498'e, 54 bin 906 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 193 bin 268'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 244 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 165 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 320 bin 410, vaka sayısı 5 milyon 583 bin 773, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 863 bin 376 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 139 bin 189'a çıktı.

Son 24 saatte 739 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 74 bin 155'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 904 bin 365'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 54 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 126 bin 955'e, 6 bin 96 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 955 bin 458'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 753 bin 450'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 43 bin 283'e çıktı.

Vaka sayısı 16 bin 467 artışla 3 milyon 214 bin 326, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 110 bin 793 olarak kayıtlara geçti.