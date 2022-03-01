Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 199 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümler 649 bin 333'e yükseldi, 19 bin 516 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 787 bin 620'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 524 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 318 bin 149, vaka sayısı 5 milyon 508 bin 629, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 781 bin 564 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 767'ye çıktı.

Son 24 saatte 1882 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 64 bin 583'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 890 bin 563'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 126 bin 152'ye, 3 bin 478 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 900 bin 656'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 682 bin 190'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 191 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 517 bin 260'a, can kaybı sayısı 210 bin 672'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 545 bin 168'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 153 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 42 bin 353'e çıktı.

Vaka sayısı 18 bin 148 artışla 3 milyon 61 bin 19, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 898 bin 13 olarak kayıtlara geçti.