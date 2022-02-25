Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 971 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 647 bin 390'a, 93 bin 757 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 578 bin 647'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 362 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 252 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 317 bin 303, vaka sayısı 5 milyon 473 bin 489, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 734 bin 808 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 421'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 249 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 56 bin 556'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 880 bin 718'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 125 bin 872'e, 10 bin 298 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 878 bin 486'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 628 bin 654'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 605 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 506 bin 75'e, can kaybı sayısı 210 bin 116'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 533 bin 45'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 224 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 41 bin 795'e çıktı.

Vaka sayısı 30 bin 675 artışla 2 milyon 953 bin 895, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 798 bin 492 olarak kayıtlara geçti.