Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 473 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 638 bin 835'e yükseldi, 58 bin 540 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 27 milyon 538 bin 503'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 23 milyon 969 bin 577'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 146 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 831 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 312 bin 965, vaka sayısı 5 milyon 300 bin 537, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 540 bin 98 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 186 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 137 bin 301'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 162 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 23 bin 257'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 839 bin 835'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 124 bin 349'a, 13 bin 50 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 747 bin 601'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 461 bin 793'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirdi ve 1306 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 449 bin 712'ye, can kaybı sayısı 208 bin 466'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 467 bin 476'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 108 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 666'ya çıktı.

Vaka sayısı 28 bin 76 artışla 2 milyon 652 bin 713, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 460 bin 529 olarak kayıtlara geçti.