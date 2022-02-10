Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1264 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 635 bin 74'e yükseldi, 178 bin 814 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 955 bin 434'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 23 milyon 303 bin 192'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 743 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 310 bin 627, vaka sayısı 5 milyon 192 bin 8, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 405 bin 695 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 207 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 136 bin 404'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 785 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 994 bin 301'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 792 bin 59'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 218 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 123 bin 444'e, 27 bin 252 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 675 bin 327'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 282 bin 532ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 91 kişi yaşamını yitirdi ve 6 bin 404 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 397 bin 637'ye, can kaybı sayısı 207 bin 536'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 413 bin 967'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 111'e çıktı.

Vaka sayısı 33 bin 362 artışla 2 milyon 466 bin 98, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 293 bin 200 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 47 kişi öldü, 3 bin 18 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 615 bin 911, can kaybı sayısı 17 bin 751 ve sağlığına kavuşanların sayısı 549 bin 804 olarak açıklandı.