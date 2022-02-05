Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 493 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 630 bin 494'e, 184 bin 311 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 275 bin 831'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 688 kişi yaşamını yitirdi, 37 bin 63 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 308 bin 829, vaka sayısı 5 milyon 106 bin 48, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 249 bin 493 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 239 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 135 bin 282'ye çıktı.

Son 24 saatte 13 bin 390 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 943 bin 783'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 727 bin 705'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 287 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 122 bin 439'a, 40 bin 94 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 555 bin 379'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 35 bin 415'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 100 kişi yaşamını yitirdi ve 11 bin 158 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 331 bin 290'a, can kaybı sayısı 206 bin 646'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 332 bin 422'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 867'ye çıktı.

Vaka sayısı 37 bin 468 artışla 2 milyon 296 bin 712, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 124 bin 250 olarak kayıtlara geçti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 606'ya, vaka sayısı 10 bin 363 artışla 710 bin 874'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 637 bin 482 kişi iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 39 kişi öldü, 3 bin 646 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 601 bin 816, can kaybı sayısı 17 bin 515 ve sağlığına kavuşanların sayısı 521 bin 948 olarak açıklandı.