Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1041 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 630 bin 1'e, 298 bin 408 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 91 bin 520'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 648 kişi yaşamını yitirdi, 41 bin 115 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 308 bin 141, vaka sayısı 5 milyon 68 bin 985, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 209 bin 605 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 262 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 135 bin 43'e çıktı.

Son 24 saatte 13 bin 568 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 930 bin 393'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 708 bin 271'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 318 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 122 bin 152'ye, 42 bin 437 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 515 bin 285'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 944 bin 13'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 81 kişi yaşamını yitirdi ve 10 bin 842 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 308 bin 693'e, can kaybı sayısı 206 bin 406'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 307 bin 174'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 82 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 824'e çıktı.

Vaka sayısı 35 bin 197 artışla 2 milyon 258 bin 5, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 93 bin 59 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 396 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 867 bin 71, can kaybı sayısı 21 bin 73, sağlığına kavuşanların sayısı 709 bin 82 olarak kayıtlara geçti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 579'a, vaka sayısı 10 bin 15 artışla 700 bin 511'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 627 bin 307 kişi iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 50 kişi öldü, 3 bin 740 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 598 bin 170, can kaybı sayısı 17 bin 476 ve sağlığına kavuşanların sayısı 515 bin 970 olarak açıklandı.