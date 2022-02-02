Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 929 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 628 bin 67'ye, 193 bin 465 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 25 milyon 620 bin 209'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 829 kişi yaşamını yitirdi, 43 bin 99 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 306 bin 920, vaka sayısı 4 milyon 985 bin 689, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 120 bin 623 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 251 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 134 bin 551'e çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 454 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 901 bin 715'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 678 bin 249'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 240 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 121 bin 513'e, 49 bin 122 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 427 bin 778'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 793 bin 699'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 79 kişi yaşamını yitirdi ve 13 bin 902 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 262 bin 165'e, can kaybı sayısı 205 bin 985'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 252 bin 721'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 733'e çıktı.

Vaka sayısı 22 bin 192 artışla 2 milyon 190 bin 561, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 30 bin 468 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 825 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 859 bin 530, can kaybı sayısı 21 bin 11, sağlığına kavuşanların sayısı 700 bin 312 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 65 kişi öldü, 5 bin 656 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 589 bin 318, can kaybı sayısı 17 bin 386 ve sağlığına kavuşanların sayısı 504 bin 399 olarak açıklandı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6 bin 513'e, vaka sayısı 11 bin 453 artışla 679 bin 878'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 606 bin 842 kişi iyileşti.