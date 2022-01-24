Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 296 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 623 bin 97'ye yükseldi, 135 bin 80 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 24 milyon 44 bin 255'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 872 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 303 bin 183, vaka sayısı 4 milyon 667 bin 829, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 704 bin 448 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 132 bin 240'a çıktı.

Son 24 saatte 26 bin 87 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 740 bin 179'a, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 441 bin 21'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 119 bin 168'e, 69 bin 884 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 862 bin 536'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 6 milyon 863 bin 102'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 111 kişi yaşamını yitirdi ve 25 bin 331 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 946 bin 151'e, can kaybı sayısı 204 bin 323'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 924 bin 142'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 512'ye çıktı.

Vaka sayısı 13 bin 674 artışla 1 milyon 965 bin 393, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 860 bin 971 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 381 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 813 bin 609, can kaybı sayısı 20 bin 630, sağlığına kavuşanların sayısı 647 bin 767 olarak kayıtlara geçti.