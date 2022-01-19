Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 351 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 621 bin 517'ye yükseldi, 137 bin 103 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 23 milyon 211 bin 894'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 320 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 343 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 301 bin 789, vaka sayısı 4 milyon 434 bin 758, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 509 bin 194 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı sayısı 131 bin 268'e çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 849 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 596 bin 917'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 290 bin 934'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 189 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 118 bin 420'ye, 120 bin 982 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 318 bin 305'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 6 milyon 295 bin 472'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 kişi yaşamını yitirdi ve 11 bin 143 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 668 bin 224'e, can kaybı sayısı 203 bin 645'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 647 bin 704'e yükseldi.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybetti ve 10 bin 835 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 774 bin 227, can kaybı sayısı 20 bin 377, sağlığına kavuşanların sayısı 610 bin 589 olarak kayıtlara geçti.