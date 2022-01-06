Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 129 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 619 bin 513'e, 27 bin 267 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 351 bin 104'e çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 94 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 626 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 299 bin 805, vaka sayısı 4 milyon 29 bin 274, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 321 bin 943 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 140'a çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 259 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 219 bin 633'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 997 bin 384'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 346'ya, 95 bin 159 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 915 bin 695'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 390 bin 524'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 877 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 318 bin 543'e, can kaybı sayısı 202 bin 954'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 301 bin 359'a yükseldi.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve 10 bin 263 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 641 bin 817, can kaybı sayısı 19 bin 848, sağlığına kavuşanların sayısı 537 bin 477 olarak kayıtlara geçti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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