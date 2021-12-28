Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 618 bin 534'e yükseldi, 6 bin 840 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 246 bin 276'ya çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süreden bu yana çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi, 943 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 298 bin 819, vaka sayısı 3 milyon 951 bin 946, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 302 bin 873 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 798'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 281 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 127 bin 971, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 961 bin 99'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 66'ya, 20 bin 263 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 480 bin 305'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 270 bin 844'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi ve 674 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 281 bin 362'ye, can kaybı sayısı 202 bin 550'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 264 bin 336'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 56'ya çıktı.

Vaka sayısı 760 artışla 1 milyon 801 bin 33, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 748 bin 700 olarak kayıtlara geçti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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