Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 618 bin 448'e yükseldi, 4 bin 810 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı, 22 milyon 239 bin 426'ya çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle geçen haftadan bu yana çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi, 803 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 298 bin 777, vaka sayısı 3 milyon 951 bin 3, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 298 bin 990 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 129 bin 761'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 22 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 124 bin 690'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 959 bin 128'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 117 bin 35'e, 7 bin 623 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 460 bin 42'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 264 bin 496'ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi, 109 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 279 bin 299'a, can kaybı sayısı 202 bin 524'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 261 bin 972'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 34'e çıktı.

Vaka sayısı 1232 artışla 1 milyon 800 bin 280, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 747 bin 643 olarak kayıtlara geçti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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