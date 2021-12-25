Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 164 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 618 bin 392'ye yükseldi, 4 bin 164 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 230 bin 737'ye çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süreden bu yana çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 162 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 520 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı 298 bin 670, vaka sayısı 3 milyon 947 bin 284, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 297 bin 421 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 686'ya çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 60 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 118 bin 254'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 955 bin 539'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 8'e, 16 bin 279 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 445 bin 236'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 253 bin 705'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi ve 1536 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 272 bin 885'e, can kaybı sayısı 202 bin 454'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 255 bin 325'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 984'e çıktı.

Vaka sayısı 1426 artışla 1 milyon 797 bin 631, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 745 bin 336 olarak kayıtlara geçti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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