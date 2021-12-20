Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 617 bin 803'e yükseldi, 1419 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 213 bin 762'ye çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle geçen haftadan bu yana çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi, 841 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 297 bin 858, vaka sayısı 3 milyon 933 bin 386, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 287 bin 874 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 458'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 38 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 107 bin 323'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 946 bin 899'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 954 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 265 bin 320'ye, can kaybı sayısı 202 bin 225'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 247 bin 460'a yükseldi.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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