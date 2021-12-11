Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 229 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgında toplam ölü sayısı 616 bin 733'e çıktı. Son 24 saatte 7 bin 765 vaka görülürken toplam vaka sayısı 22 milyon 184 bin 824'e ulaştı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 407 bin 699 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 199 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 992 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 296 bin 385, vaka sayısı 3 milyon 914 bin 706, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 269 bin 36 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 11'e çıktı.

Son 24 saatte 1687 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 89 bin 695'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 930 bin 529'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 748'e, 3 bin 573 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 354 bin 440'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 211 bin 264'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 kişi yaşamını yitirdi ve 905 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 251 bin 27'ye, can kaybı sayısı 201 bin 650'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 232 bin 282'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 638'e çıktı.

Vaka sayısı 1516 artışla 1 milyon 779 bin 865, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 726 bin 184 olarak kayıtlara geçti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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