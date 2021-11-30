Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi, 724 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 293 bin 950, vaka sayısı 3 milyon 884 bin 566, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 242 bin 947 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 473'e çıktı.

Son 24 saatte 1975 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 67 bin 348'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 907 bin 484'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 554'e, 1968 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 328 bin 416'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 192 bin 404'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi ve 443 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 234 bin 970'e, can kaybı sayısı 201 bin 144'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 215 bin 631'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 343'e çıktı.

Vaka sayısı 1960 artışla 1 milyon 761 bin 365, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 704 bin 210 olarak kayıtlara geçti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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