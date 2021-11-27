Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 315 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 613 bin 957'ye yükseldi, 12 bin 392 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 67 bin 630'a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 282 bin 804 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 165 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 445 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 293 bin 614, vaka sayısı 3 milyon 879 bin 836, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 236 bin 518 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 343'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 660 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 60 bin 557'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 900 bin 602'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 505'e, 1912 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 324 bin 39'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 188 bin 158'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi ve 854 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 231 bin 175'e, can kaybı sayısı 201 bin 26'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 211 bin 774'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 245'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 692 artışla 1 milyon 754 bin 443, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 697 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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