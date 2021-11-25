Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 273 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 613 bin 339'a yükseldi, 12 bin 930 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 43 bin 112'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 264 bin 713 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 336 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 287 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 293 bin 186, vaka sayısı 3 milyon 872 bin 263, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 232 bin 62 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 236'ya çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 520 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 55 bin 253'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 895 bin 931'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 458'e, 2 bin 234 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 319 bin 867'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 184 bin 973'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi ve 485 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 228 bin 212'ye, can kaybı sayısı 200 bin 961'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 208 bin 575'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 175'e çıktı.

Vaka sayısı 1937 artışla 1 milyon 749 bin 99, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 692 bin 719 olarak kayıtlara geçti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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