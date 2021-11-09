Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 126 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 609 bin 573'e yükseldi. 5 bin 638 kişide virüs tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 886 bin 77'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 82 bin 343 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 77 kişi yaşamını yitirdi, 810 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 289 bin 811, vaka sayısı 3 milyon 827 bin 596, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 193 bin 68 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" durumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 571 oldu.

Son 24 saatte 1917 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 16 bin 959'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 860 bin 315'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" durumunda.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 116 bin 143'e çıktı. 1288 kişide virüs tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 298 bin 69'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 165 bin 303'e ulaştı.

Arjantin "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi ve 109 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 207 bin 890'a, can kaybı sayısı 200 bin 469'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 186 bin 951'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 879'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 367 artışla 1 milyon 711 bin 137 oldu. İyileşenlerin sayısı 1 milyon 656 bin 720 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberler e göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 15 bin 474'e, vaka sayısı 85 artışla 605 bin 749'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 586 bin 849 kişi sağlığına kavuştu.

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