Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 436 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 608 bin 671'e yükseldi, 13 bin 352 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 849 bin 137'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 47 bin 296 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 244 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 763 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 289 bin 131, vaka sayısı 3 milyon 818 bin 216, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 181 bin 631 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 417'ye çıktı.

Son 24 saatte 1908 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 9 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 852 bin 854'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 55'e, 1440 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 293 bin 989'a yükseldi.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi ve 567 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 204 bin 424'e, can kaybı sayısı 200 bin 350'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 183 bin 409'a yükseldi.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberler e göre, son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 15 bin 281'e, vaka sayısı 1066 artışla 603 bin 641'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 584 bin 132 kişi sağlığına kavuştu.

Haberi Kaydet