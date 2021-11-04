Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 164 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 608 bin 235'e yükseldi, 14 bin 661 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 835 bin 785'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 35 bin 263 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 154 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 660 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 288 bin 887, vaka sayısı 3 milyon 814 bin 453, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 178 bin 751 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 380'e çıktı.

Son 24 saatte 1697 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 7 bin 99'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 851 bin 7'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 29'a, 1264 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 292 bin 549'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon158 bin 505'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 403 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 203 bin 310'a, can kaybı sayısı 200 bin 326'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 183 bin 302'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 790'a çıktı.

Vaka sayısı 1360 artışla 1 milyon 699 bin 427, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 646 bin 888 olarak kayıtlara geçti.

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