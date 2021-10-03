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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 468 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 597 bin 723'e yükseldi, 13 bin 466 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 459 bin 117'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 20 milyon 436 bin 127 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 614 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 369 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 278 bin 590, vaka sayısı 3 milyon 678 bin 980, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 28 bin 814 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 372'ye çıktı.

Son 24 saatte 1497 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 960 bin 641'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 802 bin 907'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda yer alıyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 115 bin 239'a, 886 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 5 milyon 259 bin 352'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 121 bin 667'ye ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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