Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 594 bin 653'e yükseldi, 14 bin 423 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 366 bin 395'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 361 bin 191 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 230 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 7 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 275 bin 676, vaka sayısı 3 milyon 635 bin 807, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 991 bin 723 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 178'e çıktı.

Son 24 saatte 1015 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 952 bin 690'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 793 bin 387'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 954'e, 1538 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 251 bin 940'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 113 bin 603'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi ve 158 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 173 bin 354'e, can kaybı sayısı 199 bin 314'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 149 bin 251'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 arttı ve toplam can kaybı sayısı 32 bin 747'ye, vaka sayısı 797 artışla 508 bin 655'e yükseldi. Virüs tespit edilen 443 bin 880 kişi iyileşti.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 277'ye yükseldi.

Vaka sayısının 1178 artarak 525 bin 999'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 425 bin 77 kişi sağlığına kavuştu.