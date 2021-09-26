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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 537 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 594 bin 200'e yükseldi, 15 bin 688 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 343 bin 304 olarak açıklandı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 333 bin 908 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 596 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 697 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 275 bin 299, vaka sayısı 3 milyon 628 bin 812, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 978 bin 300 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 102'ye çıktı.

Son 24 saatte 1740 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 950 bin 253'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 790 bin 128'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 849'a, 993 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 840'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 109 bin 853'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberler e göre, son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 331'e, vaka sayısı da 2 bin 808 artışla 548 bin 604'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 502 bin 366 kişi sağlığına kavuştu.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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