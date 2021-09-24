Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 648 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 592 bin 964'e yükseldi, 24 bin 611 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 308 bin 178 olarak açıklandı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 319 bin 520 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 748 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 808 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 274 bin 139, vaka sayısı 3 milyon 608 bin 976, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 961 bin 363 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 32'ye çıktı.

Son 24 saatte 1608 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 946 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 786 bin 487'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 772'ye, 1733 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 246 bin 998'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 105 bin 252'ye ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 410'a çıktı.

Vaka sayısı 859 artışla 1 milyon 649 bin 409, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 605 bin 568 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberler e göre, son 24 saatte 56 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 241'e, vaka sayısı da 4 bin 37 artışla 542 bin 24'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 494 bin 370 kişi sağlığına kavuştu.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 168'e yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 701 artarak 518 bin 632'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 418 bin 345 kişi sağlığına kavuştu.