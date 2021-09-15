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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 731 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 587 bin 797'ye, 13 bin 406 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 19 bin 830'a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 20 milyon 108 bin 417 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1046 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 929 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 269 bin 15, vaka sayısı 3 milyon 528 bin 972, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 876 bin 139 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 713'e çıktı.

Son 24 saatte 1435 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 932 bin 998'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 771 bin 125'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 176 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 113 bin 816'ya 3 bin 17 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 229 bin 848'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 80 bin 986'ya ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberler e göre, son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 795'e, vaka sayısı da 4 bin 299 artışla 515 bin 756'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 460 bin 278 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve 1329 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 354 bin 970'e, can kaybı sayısı 9 bin 400'e, sağlığına kavuşanların sayısı 108 bin 225'e çıktı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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