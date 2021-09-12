Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 712 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 586 bin 558'e, 14 bin 314 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 989 bin 164'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 29 bin 40 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 675 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 511 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 267 bin 524, vaka sayısı 3 milyon 506 bin 743, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 843 bin 949 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 125 bin 592'ye çıktı.

Son 24 saatte 1806 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 928 bin 578'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 765 bin 975'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 113 bin 356'ya, 1795 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 223 bin 604'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 71 bin 793'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 201'e çıktı.

Vaka sayısı 474 artışla 1 milyon 643 bin 630, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 600 bin 771 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberler e göre, son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 665'e, vaka sayısı da 4 bin 14 artışla 509 bin 654'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 450 bin 837 kişi sağlığına kavuştu.