Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 692 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 583 bin 362'ye, 21 bin 804 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 877 bin 864'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 19 milyon 838 bin 912 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 647 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin

586 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 262 bin 868, vaka sayısı 3 milyon 420 bin 880, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 757 bin 795 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 230'a çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 99 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 916 bin 980'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 746 bin 546'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 112 bin 444'e 2 bin 486 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 202 bin 405'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 895 bin 988'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 67'ye çıktı.

Vaka sayısı 474 artışla 1 milyon 640 bin 666, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 597 bin 772 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişi öldü, 45 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 458 bin 844, can kaybı sayısı 15 bin 889 ve sağlığına kavuşanların sayısı 438 bin 337 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 203'e, vaka sayısı da 2 bin 556 artışla 486 bin 819'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 423 bin 94 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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