Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 764 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 581 bin 914'e, 26 bin 280 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 830 bin 495'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 19 milyon 801 bin 725 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 993 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 138 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 261 bin 496, vaka sayısı 3 milyon 387 bin 885, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 727 bin 659 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 97'ye çıktı.

Son 24 saatte 1949 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 913 bin 31'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 742 bin 640'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 112 bin 195'e, 4 bin 653 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 195 bin 601'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 884 bin 418'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 50 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 36 bin 995'e çıktı.

Vaka sayısı 575 artışla 1 milyon 639 bin 698, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 596 bin 763 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 36 kişi öldü, 102 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 458 bin 716, can kaybı sayısı 15 bin 821 ve sağlığına kavuşanların sayısı 437 bin 843 olarak açıklandı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve 990 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 342 bin 508'e, can kaybı sayısı 8 bin 998'e, sağlığına kavuşanların sayısı 107 bin 516'ya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan