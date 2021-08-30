Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 298 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 579 bin 308'e, 13 bin 210 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 741 bin 815'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 19 milyon 663 bin 748 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 259 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 837 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 258 bin 165, toplam vaka sayısı 3 milyon 335 bin 700, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 669 bin 941 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 811'e çıktı.

Son 24 saatte 1954 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 905 bin 258'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 736 bin 32'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 111 bin 383'e, 2 bin 73 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 173 bin 531'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 862 bin 284'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 44 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 36 bin 885'e çıktı.

Vaka sayısı 595 artışla 1 milyon 637 bin 829, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 594 bin 585 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 858'e, vaka sayısı da 1306 artışla 465 bin 59'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 400 bin 378 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan