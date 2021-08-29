Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 684 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 579 bin 10'a, 24 bin 699 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 728 bin 605'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 646 bin 400 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 756 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin 546 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 257 bin 906, toplam vaka 3 milyon 328 bin 863 ve iyileşenlerin sayısı 2 milyon 655 bin 396'ya ulaştı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 54 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 111 bin 324'e, 3 bin 725 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 171 bin 458'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 854 bin 329 oldu.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 743'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 141 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 903 bin 304'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 734 bin 162'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 841'e çıktı.

Vaka sayısı 607 artışla 1 milyon 637 bin 234, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 593 bin 985 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi öldü, 62 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 458 bin 291, can kaybı sayısı 15 bin 698 ve sağlığına kavuşanların sayısı 436 bin 563 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 50 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 818'e, vaka sayısı da 3 bin 736 artışla 463 bin 753'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 397 bin 556 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Son Dakika | ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
Son Dakika | ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
ABD, Taliban'ın tanınması konusunda sözlere değil Taliban'ın eylemlerine bakacak
ABD, Taliban'ın tanınması konusunda sözlere değil Taliban'ın eylemlerine bakacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hamid Karzai Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Neşet Ertaş Mesut Akusta Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 09:36:02. #1.15#

title